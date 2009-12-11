Тигипко: борьба с коррупцией превратилась в предвыборный пиар

Кандидат в Президенты Сергей ТИГИПКО убежден, что борьба с коррупцией превратилась в предвыборный пиар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал итоги открытого заседания Кабинета министров, посвященного противодействию коррупции. Правительство рассмотрело и приняло несколько решений о борьбе с коррупцией, в том числе проекты закона об административных услугах и о влиянии общественности на принятие нормативно-правовых актов (лоббирование). Также министры согласились с необходимостью создания Национального бюро антикоррупционных расследований. Однако такие же документы правительство принимало и перед парламентскими выборами в 2007 году, и перед президентскими выборами в 2004 году. В парламенте уже больше пяти лет находятся разные варианты законов и об административных услугах, который регламентирует порядок выдачи разрешений и справок предпринимателям, и о создании антикоррупционного бюро. Закон о лоббировании лежит в парламенте уже десять лет, говорится в сообщении.

«О необходимости принятия всех этих документов политики вспоминают исключительно перед выборами», - заявил С.ТИГИПКО.

Между тем, в день заседания правительства Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что все руководители правоохранительных органов являются соучастниками коррупционных соглашений, отмечается в сообщении. «Стоит лишь заметить, что руководство прокуратуры и СБУ было назначено по представлению Президента, а руководители всех остальных правоохранительных органов - его нынешние или прежние политические соратники, - заявил С.ТИГИПКО. - Громкие заявления и обвинения мало помогают в борьбе с коррупцией. Нужен тяжелый и кропотливый труд по созданию эффективного государственного аппарата, подконтрольного гражданам».