СМИ: МВФ отложил предоставление Украине последнего транша

Международный валютный фонд отложил до завершения президентских выборов предоставление Украине последнего – четверного – транша кредита в размере 3,5 млрд. дол.

Об этом пишет сегодня американское издание “The New York Times”, ссылаясь на информацию, полученную от официального представителя МВФ.

Как объясняется, это решение было принято после того, когда в МВФ пришли к выводу, что руководство Украины не смогло проводить контролируемую бюджетную политику.

Также, пишет издание, на решение оказало значительное влияние и подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий, что, по убеждению экспертов финансового учреждения, приведет к росту уровня инфляции и безработицы.