Наличный курс валют сегодня

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,05 грн./долл., курс почти не изменился по сравнению с 10 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,07 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно понизился, по сравнению с 10 декабря, и сегодня составляет 11,75/11,98 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,65-11,85 грн./евро, по продаже – в пределах 11,83-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 10 декабря, не изменился и составляет в среднем 0,2568 грн./рубль, продажи – понизился на 0,7% – 0,2691 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2621 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2850 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,06 грн./долл. Курс немного понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,07 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также незначительно понизился, по сравнению с 10 декабря, и сегодня составляет 11,75/11,94 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,69-11,80 грн./евро, по продаже – в пределах 11,83-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 10 декабря, понизился на 0,9% и сегодня составляет 0,2562 грн./рубль, продажи – на 0,8%, до 0,2710 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2621 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2850 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,00/8,07 грн., евро – 11,70/12,05 грн., рубль – 0,2200/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,98/8,06 грн., евро – 11,60/12,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,01/8,06 грн., евро – 11,70/12,00 грн., рубль – 0,2570/0,2670 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 11 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9865, к евро – 11,764115, к российскому рублю – 0,26077.