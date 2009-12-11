Поступление в бюджет в 2 млрд. долл. - это не дивиденды МВФ

В Секретариате Президента опровергают заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, что Украина получила поступления от МВФ в размере 2 млрд. долл. именно как дивиденды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента со ссылкой на Главную службу социально-экономического развития Секретариата Президента.

В пресс-службе напомнили, что 4 декабря премьер-министр заявила о том, что Украина получила дивиденды в государственный бюджет от Международного валютного фонда в размере 2 млрд. долларов. В Секретариате отметили, что, действительно, одним из наиболее весомых средств спасения правительством ситуации с бюджетом в ноябре 2009 года стало использование Кабинетом министров Украины для нужд государственного бюджета распределенных Международным валютным фондом специальных прав заимствований (СПЗ), которые принадлежат Украине. Ресурсы, полученные от конвертации СПЗ, в размере 14 млрд. грн. были зачислены в доходы государственного бюджета.

“Услышать такую позицию от человека, который имеет экономическое образование, странно, еще более странно узнать, что такую позицию поддерживает Министерство финансов, которое профессионально должно было бы знать эти вещи. Ведь хорошо известно, что МВФ не платит дивидендов, по крайней мере потому, что это не коммерческая организация”, - говорится в заявлении.

В Секретариате отмечают, что Украина получила вышеупомянутые СПЗ в результате так называемого специального распределения СПЗ, которое было запланировано еще в 1997 году для того, чтобы страны, которые присоединились к Фонду после последнего такого распределения 1981 года, могли получить право позаимствовать средства у Фонда в пределах своей квоты, которая у Украины составляет 2,04 млрд. долларов.

По устоявшейся практике, до использования такого авуара СПЗ, который принадлежит стране-члену, они отображаются как активы центрального банка. В случае их использования соответствующая сумма СПЗ отображается в балансах как обязательство. В этом контексте Секретариат Президента обращает внимание на содержание термина «обязательства», который определяется как задолженность, возникшая в результате прошлых событий и погашение которой в будущем приведет к уменьшению ресурсов.

Соответствующий подход, отмечают в Секретариате Президента, подкрепляется нормами украинского и международного законодательства в соответствующей сфере. В соответствии со статьей 2 Бюджетного кодекса Украины в доходы бюджета включаются все налоговые, неналоговые и другие поступления на безвозвратной основе, взимание которых предусмотрено законодательством Украины (включая трансферты, подарки, гранты). Однако положения Статей Соглашения Международного валютного фонда развеивают принадлежность использованных правительством конвертированных СПЗ к доходам бюджета. По своему содержанию специальные права заимствования являются международным резервным активом, созданным Международным валютным фондом, который являет собой «корзину» из пяти валют (статья 1 Закона Украины «О Национальном банке Украины»). В части распределения и использования СПЗ Статьи Соглашения Международного валютного фонда предусматривают использование странами-членами распределенных СПЗ на покрытие дефицита платежного баланса и пополнения собственных валютных резервов; возможность как распределения, так и аннулирования СПЗ; обязательное возобновление авуара в СПЗ странами-участниками, которые их используют, согласно установленным правилам, подчеркнули в Секретариате Президента.

Кроме того, любое использование СПЗ создает обязательство страны, которая их использует, платить ежеквартальные начисления. “И в нашем случае Украина обязана платить 0,24% годовых, что является чрезвычайно хорошими условиями, но, к сожалению, не дает возможности считать эти средства доходами”, - подчеркивается в сообщении.

“К сожалению, желание создать видимость улучшения ситуации с поступлениями в бюджет и хоть частично скрыть существующую «дыру» в доходах бюджета перевесило здравый смысл. Зачтя распределенные МВФ средства в доходы бюджета, правительство продолжило практику манипулирования в бюджетной сфере, поскольку таким образом скрывается рост дефицита бюджета и государственного долга, предельные размеры которых на сегодняшний день уже превышены. При этом правительство замалчивает, за счет какого ресурса будут поддерживаться на минимально необходимом уровне авуары нашей страны в СПЗ в дальнейшем”, - отмечают в Секретариате главы государства.