Банк РФ - курс доллара 30,2 руб./долл.

Банк РФ снизил официальный курс доллара с 12 декабря на 41,61 копейки - до 30,2107 рубля, курс евро - на 58,22 копейки, до 44,4913 рубля, свидетельствуют данные ЦБ, сообщает РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в пятницу, сократилась на 49 копеек и составила 36,64 рубля против 37,13 рубля в четверг.

Рубль в пятницу отыгрывает позиции к доллару и евро, сданные им на валютных торгах в предыдущие дни. Оптимизму на валютном рынке способствует рост отечественного рынка акций.

Центральный банк РФ установил с 12 декабря 2009 года официальный курс евро в размере 44,4913 руб за один евро, сообщает Прайм-ТАСС.

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 58,22 коп.

Стоимость бивалютной корзины на 13.00 мск составила 36,44 руб, что на 45 копеек ниже уровня предыдущего закрытия