Ведущие мировые банки делают ставку на укрепление доллара

Смена тенденций происходит сейчас на мировых финансовых рынках, когда аналитические отделы ведущих глобальных банков повышают среднесрочные инвестиционные перспективы доллара и снижают их в отношении евро, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Согласно распространенной сегодня на мировых рынках оценке японского Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, на протяжении 2010 г доллар будет демонстрировать тенденцию к укреплению своих позиций.

Одновременно они советуют инвесторам продавать евро, имея при этом базовый обменный уровень в один евро - 1,35 долл.

Сегодня за один евро в Евросоюзе давали 1,4724 долл.

Нынешнее ослабление единой европейской валюты является следствием нарастания экономических проблем в зоне евро, когда на текущей неделе был понижен кредитный рейтинг Греции и до "негативной" - кредитная перспектива Испании. В результате, по мнению независимых специалистов, создались предпосылки для серьезного кризиса зоны евро.

При этом нынешние финансово-экономические проблемы ряда стран-членов еврозоны, в частности, Греции, Испании, Португалии и Ирландии, носят долгосрочный и структурный характер.