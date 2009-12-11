Ведущие мировые банки делают ставку на укрепление доллара
В наступающем 2010 г
Смена тенденций происходит сейчас на мировых финансовых рынках, когда аналитические отделы ведущих глобальных банков повышают среднесрочные инвестиционные перспективы доллара и снижают их в отношении евро, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
Согласно распространенной сегодня на мировых рынках оценке японского Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, на протяжении 2010 г доллар будет демонстрировать тенденцию к укреплению своих позиций.
Одновременно они советуют инвесторам продавать евро, имея при этом базовый обменный уровень в один евро - 1,35 долл.
Сегодня за один евро в Евросоюзе давали 1,4724 долл.
Нынешнее ослабление единой европейской валюты является следствием нарастания экономических проблем в зоне евро, когда на текущей неделе был понижен кредитный рейтинг Греции и до "негативной" - кредитная перспектива Испании. В результате, по мнению независимых специалистов, создались предпосылки для серьезного кризиса зоны евро.
При этом нынешние финансово-экономические проблемы ряда стран-членов еврозоны, в частности, Греции, Испании, Португалии и Ирландии, носят долгосрочный и структурный характер.