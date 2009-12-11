Премьер Греции исключает дефолт гособлигаций

Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу исключил сегодня возможность дефолта Греции по ее государственным облигациям, а также отверг возможность выхода страны из зоны евро. Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, он заявил об этом в кулуарах сегодняшнего саммита ЕС.

Г.Папандреу неожиданно появился среди аккредитованных здесь журналистов и заявил, что "Греция ни при каких условиях даже теоретически не объявила бы дефолт по своим финансовым обязательствам". Он также заявил, что Греция не покинет зону евро. "Подобных вариантов не существует", - подчеркнул премьер.

Он также добавил, что правительство Греции в течение ближайших четырех лет намерено сократить дефицит государственного бюджета до 3 проц ВВП, как предусматривают требования зоны евро.

Г.Папандреу сообщил, что провел консультации с главой Европейского центрального банка /ЕЦБ/ Жаном-Клодом Трише и главой еврогруппы /объединяет министров финансов стран-членов зоны евро ЕС/, премьер-министром Люксембурга Жаном-Клодом Юнкером, которые также выразили уверенность в способности Греции выполнить свои финансовые обязательства.