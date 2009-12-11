Цена банковской тайны

То, что в глазах миллионов состоятельных людей по всему миру именно Швейцария продолжает ассоциироваться с наиболее надежным местом на Земле для хранения капиталов – вещь общеизвестная, сообщает k2kapital.

И хотя за последние годы, под давлением налоговых служб разных государств, «швейцарским гномам» и приходилось, скрепя сердце, делать отдельные исключения из своих принципов, все же ощущение островка спокойствия , где можно без опаски хранить свои деньги, не афишируя их количество и происхождение, у большинства инвесторов пока сохраняется. Во сколько же может обойтись его утрата?

Один из авторитетных швейцарских экономических институтов ВАК Basel Economics не так давно опубликовал собственные оценки фактора банковской тайны в рамках общей финансовой системы страны. Полная отмена банковской тайны, как отметил директор институт Урс Мюллер, привела бы к тому, что национальные банки потеряли бы около четверти своих доходов.

К тому же, в случае такого негативного сценария почти все капиталы нерезидентов, размещенные в швейцарских банках, были бы отозваны. Исходя из слов Ура Мюллера, можно сделать ввод, что каждый четвертый франк швейцарские банки зарабатывают именно благодаря банковской тайне. Так что, вот она – реальная цена молчания.