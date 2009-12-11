Бюджет недополучает до 40% поступлений от всех налогов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что государственный бюджет в 2009 году недополучает до 40% поступлений от всех налогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявила сегодня, отвечая на вопросы студентов во время учредительного заседания студенческого совета при Кабинете Министров.

«Сегодня в бюджете государства приблизительно 40% не выполняется поступлений всех налогов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, недополучение доходов от налоговых поступлений связано с мировым финансовым кризисом, в результате которого украинские предприятия-экспортеры потеряли традиционные рынки сбыта своей продукции, в частности, предприятия металлургической и химической отраслей.

В то же время премьер подчеркнула, что правительство выполняет бюджет на основе нетрадиционных подходов по формированию доходной и расходной части бюджета.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина, как и все другие страны мира, «разогревают» экономику за счет привлечения внешних и внутренних заимствований для покрытия дефицита бюджета. При этом, по ее словам, Украина удерживает дефицит бюджета на уровне 3% против аналогичных показателей в других странах, к примеру, 10% - в России, 12% - в США.

Премьер-министр сообщила, что Украина в 2009 году обеспечила рекордный объем погашения внешнего долга.

«У нас никогда не было такого рекордного возврата: в 2009 году в условиях кризиса Украина возвратила 46 млрд. грн., и мы не допустили разрушения финансовой системы страны. Внешние долги мы держим на высоком уровне экономической культуры. Все идет очень четко по тем показателям, которые фиксирует мир», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2009 года сведен с дефицитом 27 млрд. 859,6 млн. грн., Сводный бюджет – с дефицитом 28 млрд. 414,1 млн. грн. Налоговые поступления в Госбюджет за отчетный период составили 115 млрд. 106,1 млн. грн., неналоговые – 43 млрд. 498,3 млн. грн.