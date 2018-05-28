Бюджет против экономики

Несмотря на глубокое падение ВВП, правительству удалось в этом году сохранить социальную стабильность, профинансировав социальные расходы в полном объеме. Однако для решения столь важной задачи Кабинет Министров использует не всегда оптимальные инструменты, из-за чего бюджетная система испытала ряд серьезных шоков, которые при стечения ряда неблагоприятных фактор выльются в следующем году в серьезные проблемы.

Государственное казначейство Украины сообщило о рекордных поступлениях средств в государственный бюджет в ноябре. В основной фонд госбюджета в прошлом месяце поступило 31,3 млрд. грн, что является невиданно высоким показателем. Даже в благоприятные докризисные времена и в те месяцы, на которые сезонно приходится максимальные платежи, ежемесячный объем доходов основного фонда не превышал 22 млрд. грн.

На самом деле поступления в ноябре по традиционным статьям составили только 17,3 млрд. грн. Остальная сумма - это монетизированные СПЗ, которые Украина дополнительно получила после «докапитализации» МВФ. К слову, этот ресурс позволяет зачислить в бюджет еще 2 млрд. грн, что Кабинет министров, скорее всего, сделает в декабре.

Стоит отметить, что Госказначейство сообщило о том, что план по поступлениям в основной фонд в ноябре был выполнен на 100,1%. Однако данная информация уже утратила эмпирическую ценность из-за перманентной манипуляции Минфином помесячной росписью. Регулярный пересмотр плана поступлений – это не только PR-акция о том, что правительство полностью контролирует ситуацию в бюджетной сфере. Часть вторая статьи 54 действующего Бюджетного кодекса требует от Министерства финансов подать в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в госбюджет в случае, если по результатам квартального отчета об его исполнении имеет место недополучение доходов общего фонда более чем на 15 процентов суммы, предусмотренной росписью государственного бюджета. В этом году ежемесячный недобор иногда составлял 40% (сентябрь) от первоначального варианта росписи (который был подан в парламент вместе с бюджетом).

Тем не менее даже 17,3 млрд. грн «собственных» поступлений в общий фонд- это достаточно неплохой показатель, поскольку впервые с апреля он превысил показатель аналогичного месяца прошлого года. В то же время, обеспеченный результат дался высокой ценой.

Правительство в этом году традиционно затягивает публикацию информации о структуре доходов бюджета, однако уже сейчас можно констатировать определенную специфику выполнения бюджета в этом. Прежде всего, не вызывает сомнения, что позитивный прирост доходов не связан с весьма спорным восстановлением экономики, о котором говорит Кабмин. На ноябрь приходится уплата налога на прибыль за третий квартал, который в 2008 г. был еще достаточно благоприятным. В этом году, финансовый результат до налогообложения украинских предприятий существенно ухудшился. За 8 месяцев текущего года сальдированный финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения составил «минус» 3,092 млрд. грн, тогда как за аналогичный период прошлого года – «плюс» 104,047 млрд. грн.

Увеличить доходы основного фонда правительству удалось за счет трех ключевых факторов:

1. Повышением акцизов на всю группу подакцизных товаров. Это решение было наиболее эффективным, поскольку не оказывало фискального давления ни на бизнес, ни на социально-незащищенные слои населения. Очевидно, что в условиях кризиса экономия на табачных изделиях, алкогольных напитках, пиве и импортных машинах – это далеко не самое тяжелое бремя для населения.

2. Взиманием авансовых платежей по налогам. Если на 1 декабря прошлого года доходы по этой статьи составляли 5,079 млрд. грн, то на 1.12.2009 они достигли 11,797 млрд. грн. При этом за ноябрь переплаты выросли на 455 млн. грн.

3. Увеличением суммы невозвращенного НДС. В этом году сумма невозмещенного НДС увеличилась на 6,578 млрд. грн и на 1.12.2009 составила 19,368 млрд. грн. При этом за ноябрь она выросла на 1,203 млрд. грн.

К слову, если скорректировать доходы ноября на увеличение авансовых платежей и сумму невозмещенного НДС, то они окажутся на 1,6 млрд. грн меньше, нежели в прошлом году. Это свидетельствует, что ситуация с наполнением бюджета еще далека от стабилизации.

Благодаря названным факторам, плюс зачислению монетизированных СПЗ и активной долговой политике, правительство еще один месяц смогло обслужить свои обязательства. По данным Госказначейства, общий фонд государственного бюджета по расходам в январе-ноябре выполнен на 99,3%. Это дает основания констатировать, что кассовые расходы социального направления профинансированы в полном объеме. Если где-то и возникают задержки с задержкой социальных выплат, то это, о чем вполне корректно заявляет правительство, проблемы и вина распределителей низшего уровня.

В то же время, стоит отметить, что социальная стабильность в этом году потребовала чрезмерных жертв. Выжимание с экономики ликвидности охлаждает экономику и тормозит восстановительные процессы. Для выполнения обязательств правительство резко нарастило госдолг (по итогам года может достичь 30% ВВП), сформировало портфель очень рисковых пассивов (6 месячные ОВГЗ под 25-28%), и фактически заморозило капитальные расходы (за 10 месяцев капитальные расходы сократились на 55%).

В декабре ситуация обещает быть куда более сложной. Кабинету министров будет сложно профинансировать социальные расходы даже по старым стандартам. Чтобы выполнить доходную часть в декабре правительству придется найти еще 32 млрд. гривень. С учетом упомянутого остатка СПЗ в декабре еще на 2 млрд. грн. за этот месяц необходимо будет мобилизовать 30 млрд. гривень. И это только в основной фонд госбюджет. Что касается специального фонда, то здесь ситуация складывается и вовсе критически. На протяжении года правительство открыло ассигнования на большинство целей, однако львиную долю так и не профинансировало. Такая практика была характерна и для предыдущих периодов, но тогда большинство обязательств все-таки закрывались в декабре. В этом году, скорее всего, большинство обязательств будут проигнорированы.

Таким образом, в новый год Украина войдет с разбалансированной бюджетной системой, непокрытыми обязательствами и колоссальным госдолгом. В случае если экономическая ситуация будет улучшаться, Кабмин, естественно, получит ресурс, чтобы начать разгребаться с тем завалом, который совместными усилиями создали правительство, президент и оппозиция. Однако в сфере государственных финансов накопилось уже столько проблем, что на их решение уйдут годы. Это время можно будет считать утерянным для Украины, поскольку вместо того, чтобы модернизировать экономику, придется заниматься преодолением не столько последствий кризиса, сколько последствий антикризисной политики.

Алексей Молдован, Центр антикризисных исследований (для УНИАН)