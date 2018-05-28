Меморандум с МВФ: цены на газ для населения вырастут. В финансах - тоже новости...

Правительство Украины направило в Международный валютный фонд согласованный вариант Меморандума об экономической и финансовой политике и выделении Украине очередного, четвертого, транша кредита МВФ.

Согласно тексту Меморандума, имеющемуся в распоряжении УНИАН (см. ниже), украинская сторона в лице премьер-министра, главы Нацбанка и и.о. министра финансов, в частности, обязуется с 1 апреля 2010 года ежеквартально повышать тарифы на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) на 25%.

«Мы еще раз подтверждаем наше обязательство внедрять объявленное поквартальное повышение тарифов на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго», - отмечено в документе.

При этом отмечено, что «в случае, если мы не сможем внедрить повышение цен на газ, которое должно было быть выполнено до президентских выборов, мы обязываемся дополнить мероприятия по повышению цен на газ, запланированные на 2010 год, с тем чтобы частично компенсировать фискальные последствия этих промедлений. Новый график повышения цен вступит в силу с 1 апреля 2010 г., после чего будет происходить 25-процентное поквартальное повышение с тем, чтобы до конца 2010 года достичь такого же уровня цен, который предусматривался программой».

Кроме того, говорится в Меморандуме, закон об авансовом пересчете превышения доходов Национального банка над расходами в размере 9,8 млрд гривен планируется отменить. “... До заседания Совета директоров МВФ мы внесем в Верховную Раду Украины законопроект, направленный на укрепление общей структуры управления НБУ в соответствии с нашими обязательствами по программе (предварительное мероприятие), - говорится в документе, - С принятием данного закона будет аннулированный авансовый пересчет превышения доходов Национального банка над его сметными расходами в размере 9,8 млрд гривен”.

Кроме этого правительство Украины берет на себя обязательство будет способствовать недопущению в дальнейшем принятию законов, которые бы предусматривали внесение в Государственный бюджет авансовых сумм за счет Национального банка Украины.

(УНИАН)