Отрицательное сальдо Украины уменьшилось в 3,8 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за январь-октябрь 2009 года уменьшилось в 3,8 раза – до 4 млрд. 256 млн. долл. против 16 млрд. 298,1 млн. долл. в январе-октябре 2008 года. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (в январе-сентябре 2008 года – 0,78).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, за январь-октябрь 2009 г. экспорт товаров составлял 31 млрд. 651,6 млн. долл., импорт – 35 млрд. 907,6 млн. долл. или 53,5% и 47,6%, соответственно, сравнительно с январем-октябрем 2008 г.

На формирование отрицательного сальдо повлияли следующие товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки (- 9 млрд. 825,2 млн. долл.), фармацевтическая продукция (- 1 млрд. 497,9 млн. долл.), полимерные материалы, пластмассы (- 1 млрд. 434,5 млн. долл.).

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-октябрем 2008 года, увеличилась доля зерновых культур – с 5,1% до 9%, механических машин – с 5% до 6,9%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 2,7% до 4,5%, электрических машин – с 4,1% до 5,4%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 35,9% до 26,2%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,1% до 4,9%, удобрений - с 3% до 2,2%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4% до 1,8%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 26,7% до 31,7%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,2% до 4,9%, электрических машин – с 4,3% до 4,8%, фармацевтической продукции – с 2,7% до 4,5%, бумаги и картона – 1,8% до 2,7%.

В то же время, уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13,7% до 4,5%, механических машин – с 11,3% до 9%, черных металлов – с 4,1% до 2,5%.

По данным Госкомстата, в октябре 2009 года экспорт товаров составил 4 млрд. 173,7 млн. долл., импорт – 4 млрд. 337,8 млн. долл., что, по сравнению с показателем октября 2008 года, составляет 74,2% и 57,2%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам октября текущего года составило 164,1 млн. долл. (в октябре 2008 года также отрицательное – 1 млрд. 958 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл.