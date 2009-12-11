Межбанк: доллар продолжает находиться ниже 8 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9915/8,0140 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9825/7,9915 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9815/7,9910 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,985 грн./долл., а также о проведении аукциона для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,80 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2649/0,2658 грн./рубль, а к 12:00 цены поднялись до 0,2662/0,2666 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2660/0,2664 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,0001 рублей за доллар (-0,4499).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар находились на уровне 1,4760. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,7760/11,8120 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,7795/11,7945 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 11,7900/11,8060 грн./евро.

По данным НБУ, по итогам торгов на межбанке средневзвешенный курс доллара США сегодня составил 7,9828 грн./долл.