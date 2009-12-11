Вопрос о выделении Украине 4-го транша готовится для рассмотрения

Вопрос о выделении Украине четвертого транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) находится на стадии подготовки к рассмотрению Советом директоров МВФ.

Об этом УНИАН заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, комментируя информацию The New York Times о том, что Международный валютный фонд отложил предоставление Украине четвертого транша кредита.

«Уже до конца текущего года мы ожидаем положительного решения Совета директоров МВФ по выделению четвертого транша кредита», – отметил Г.НЕМЫРЯ, подчеркнув, что Украина выполнила главные требования фонда.

Также Г.НЕМЫРЯ сообщил, что на данный момент удалось выяснить, что для написания статьи в The New York Times была использована устаревшая информация о ситуации по выделению Украине очередного транша кредита МВФ.

Как сообщал УНИАН, в номере от 10 декабря т.г. американское издание The New York Times, ссылаясь на данные, полученные от официального представителя МВФ, опубликовало информацию о том, что МВФ отложил до завершения президентских выборов предоставление Украине последнего – четвертого – транша кредита в размере 3,5 млрд. долл. США.

Напомним, в середине ноября т.г. Совет директоров МВФ на своем заседании не принял решения о выделении Украине очередного транша кредита, поскольку представители украинской власти не высказали консолидированной позиции по поводу использования средств и условий их предоставления.