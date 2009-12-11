Заключения по итогам деятельности банков будут дополнены

Аудиторские заключения по итогам деятельности банков в 2009 году будут дополнены компонентом стресс-тестирование.

Об этом идет речь в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), текстом которого располагает УНИАН.

"Мы будем требовать от банков дополнить формат их аудиторской проверки за 2009 год компонентом стресс-тестирование", – говорится в документе.

Кроме того, украинская власть планирует пересмотреть систему классификации займов и формирования резервов под активные операции.

В документе указывается, что, начиная с октября этого года, банки в Украине в организационно-правовом поле функционируют только в форме публичных акционерных обществ (по данным НБУ на 1 ноября с.г., в Украине 3 банка являются закрытыми акционерными обществами и 6 – обществами с ограниченной ответственностью – УНИАН).

До конца этого года власть Украины планирует принять все постановления для полной реализации норм закона о внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности №1617-VI. В частности, речь идет о порядке создания и деятельности санационного банка; осуществлении операций по продаже и передаче; порядке предоставления государственной финансовой помощи банкам во время осуществления операций по продаже и передаче; пролонгации ссуд рефинансирования; требованиях и порядке предоставления НБУ банками сведений о своей структуре собственности.

Полный текст Меморандума размещен на сайте УНИАН-Экономика http://economics.unian.net/rus/detail/29245