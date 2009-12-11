Перечисление 9,8 млрд. грн. денег НБУ в госбюджет планируется отменить

Закон об авансовом перечислении 9,8 млрд. грн. денег Национального банка Украины в государственный бюджет планируется отменить.

Это предусмотрено в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

"...До заседания Совета директоров МВФ мы внесем в Верховную Раду Украины законопроект, направленный на укрепление общей структуры управления НБУ в соответствии с нашими обязательствами по программе (предварительная мера), – говорится в документе. – С принятием данного закона будет аннулировано авансовое перечисление превышения доходов Национального банка над его сметными расходами в размере 9,8 млрд. грн.".

Кроме того, правительство Украины берет на себя обязательство способствовать недопущению в дальнейшем принятия законов, которые бы предусматривали внесение в государственный бюджет авансовых сумм за счет Национального банка Украины.

Власти Украины в законодательном порядке обещают определить источники покрытия возможного дефицита сметы Нацбанка.

Полный текст Меморандума размещен на сайте УНИАН-Экономика http://economics.unian.net/rus/detail/29245