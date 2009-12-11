Лидеры ЕС просят совмин подготовить стратегию выхода из кризиса

Лидеры Европейского Союза просят Совет министров ЕС подготовить к июню 2010 года проект стратегии выхода из кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заключениях, одобренных сегодня на заседании Европейского совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).

«Европейский совет призывает Совет (министров) продолжать работу над стратегией выхода, и представить ее к июню 2010 года, как в области фискальной политики, так и финансового сектора», говорится в заключениях.

Лидеры ЕС считают, что стратегию выхода из кризиса нужно применять, начиная с 2011 года, когда ожидается ускорение роста экономики.

При этом в документе отмечается, что в некоторых странах применение этой стратегии может начаться раньше, а в некоторых позже, в зависимости от конкретных обстоятельств.