НБУ: курс гривни к доллару укрепился на 0,26%

Курс наличной гривни по операциям банков по продаже долларов США с начала декабря 2009 года укрепился на 0,26% – до 8,0299 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Нацбанка, с начала месяца курс гривни относительно доллара США на межбанковском рынке почти не изменился – снижение курса гривни составило 0,09%.

Изменения официального курса гривни отображали колебание ее котировок на межбанковском рынке – с начала декабря она девальвировала относительно доллара США на 0,07% – до 7,9865 грн./долл. К евро и российскому рублю гривня ревальвировала на 1,19% и 2,57% соответственно.

В Нацбанке отмечают, что с начала декабря сохранялась тенденция к постепенной стабилизации на валютном рынке. При стабильной динамике обменных курсов гривни объемы спроса на иностранную валюту и ее предложения не демонстрировали ситуативных колебаний.

В таких условиях НБУ имел возможность покупать иностранную валюту, увеличивая объем международных резервов. При этом Нацбанк поддержал весь объем платежей «Нафтогаза Украины» по его внешним контрактам, что способствовало своевременному расчету компании за импортированный природный газ и не отразилось на стабилизационных тенденциях валютного рынка страны.

НБУ продолжал проведение целевых аукционов для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала декабря было проведено четыре таких аукциона. На них было продано 20,7 млн. долл. США, 0,1 млн. евро и 1,2 млн. швейцарских франков.