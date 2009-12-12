Что мешает иностранным инвесторам в Украине

Иностранных инвесторов отпугивают бессистемность, фрагментарность и противоречивость государственной антикризисной политики, а также произвол, царящий в отечественной юридической системе, сообщает Дело.

Такое мнение высказали банкиры во время заседания Финансового пресс-клуба, организованного при поддержке "Зеркала недели".

По словам старшего банкира ЕБРР Александра Павлова, непоследовательные решения, которые сегодня принимаются для преодоления проблем финансового сектора, ведут к тому, что западные инвесторы видят абсолютно разные сигналы, с высокой частотой исходящие от страны. "Когда принимается закон, а уже через неделю предлагается его изменить, и при этом делаются непоследовательные заявления различными участниками рынка или властями, это, конечно, дезориентирует зарубежных бизнесменов, инвесторов. И при увеличении количества такого рода непоследовательных сообщений из страны непонимание того, что в ней происходит, конечно же, растет. Это существенно снижает инвестиционную привлекательность рынка", - отметил банкир.

Кроме того, по мнению банкиров, не способствует иностранным инвестициям и произвол, царящий в отечественной юридической системе. "То, что инвесторы, которые работают в нашей экономике, сегодня не могут пройти через барьеры судебных решений, которые иногда противоречат и логике, и законодательству, является едва ли не главным препятствием на пути денег", - подчеркнул глава правления банка "Финансы и Кредит" Владимир Хлывнюк.

По его мнению, Украине не выйти из кризиса, не изменив законодательную и правовую базу, не изучив мнение западных инвесторов и не поняв, что им необходимо предложить на украинском рынке. "На сегодняшний день мы осознаем, что есть очень много рынков с более устойчивой экономикой, более устойчивой юридической системой, с более дешевой рабочей силой, с не менее интересной ресурсной базой. И понять инвестора, который не идет в Украину, будет очень и очень легко", - подчеркнул Хлывнюк.

По словам банкира, отношение инвесторов к государству наиболее четко демонстрирует сегодняшняя разница между ставками коммерческого и квазигосударственного долга. "Один из наших клиентов привлек на Западе сотни миллионов долларов под LIBOR+7% годовых, в то время как квазигосударственный долг привлекается намного дороже. И это характеристика отношения западного инвестора к государству как таковому. Эту ситуацию нужно в корне переломить", - акцентировал он.

Напомним, Кабинет Министров Украины планирует остановить снижение инвестиций в 2010 году за счет инфраструктурных проектов к Евро-2012. В частности, на это планируется привлечь около 40 млрд. грн.