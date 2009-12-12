Банк России купит 30 тонн золота

Гохран РФ на следующей неделе рассчитывает продать Центральному банку около 30 тонн золота, рыночная цена которых в настоящее время составляет около $1 миллиарда, сообщает Рейтер.

"Распоряжение президента (РФ Дмитрия Медведева) было подписано 7 декабря... На следующей неделе, думаю, все завершим", - сказал Рейтер источник в Гохране.

По его словам, продажа будет осуществлена в тех объемах, "о которых раньше говорил (министр финансов РФ) Алексей Кудрин".

Кудрин, ведомство которого курирует Гохран, в ноябре говорил, что около 30 тонн золота будут проданы по рыночной цене. Средства от сделки будут, в частности, направлены на поддержку алмазной госмонополии Алроса.

Кудрин в пятницу не стал комментировать информацию источника Рейтер, но сказал, что до конца года продажа золота ЦБ состоится.

Получить комментарии в Кремле Рейтер не удалось.

Текущие спотовые цены на золото в Лондоне составляют $1.133,15 за тройскую унцию. Около 30 тонн золота эквивалентны 964.500 унций.

На начало ноября ЦБ держал 19,5 миллиона унций (606,5 тонны) золота в международных резервах.

На долю России приходится 7 процентов мировой добычи золота, она занимает пятое место в мире по производству. По запасам в недрах Россия входит в первую тройку стран мира.