Тимошенко: Банк «Надра» не будет национализирован

Банк «Надра» не будет национализирован, а средства его вкладчиков будут переведены в «Родовид Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Киеве во время встречи с вкладчиками «Родовид Банка».

«Из «Надра Банка» мы планируем уже до конца года точно так же забрать в «Родовид Банк», как и из «Укрпромбанка», забрать всех, кто имеет там вклады. То есть, мы не берем те долги, которые искусственно созданы. Вот почему мы не пришли к выводу, что нужно национализировать «Укрпромбанк» и «Надра Банк» - именно потому, что нам важно спасти людей, а не те финансы, потому что там столько поназанимали и столько взяли обязательств…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что насчитывается около 600 тыс. человек вкладчиков банка «Надра».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что после того как «улягутся политические баталии», необходимо будет взяться за налаживание ситуации в других банках и кредитных союзах.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытками 4,603 млрд. грн., 2008 год – с прибылью 17,912 млн. грн.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ.

В сентябре Министерство финансов и НБУ согласовали механизм передачи активов и пассивов физических лиц – вкладчиков «Укрпромбанка» в другие государственные банки.

7 октября Кабмин принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 797,573 млн. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года банк «Надра» получил убыток в размере 1,04 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация. Временный администратор – Валентина ЖУКОВСКАЯ.