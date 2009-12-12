Премьер: В Украине не будет второй волны кризиса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что в январе в Украине не будет второй волны кризиса, а после выборов курс гривни снизится до 6-6,5 грн. за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Киеве во время встречи с вкладчиками «Родовид Банка».

«Когда закончатся все политические баталии, то гривня будет поставлена на место: 6-6,50», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также заявила, что все виновные в резком падении гривни в этом году будут наказаны. «Они знают, что я им ни одной копейки не прощу. Они откашляют все, что взяли за период кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что самое тяжелое время кризиса Украина уже прошла. «Если раньше были прогнозы известных мировых экономистов о том, что в январе начнется вторая волна кризиса мирового, то этого не будет. Сегодня уже все экономики мира начинают постепенно вставать на ноги. Также и наша экономика уже 5 месяцев, если считать месяц к месяцу, демонстрирует определенное становление. И я думаю, что на конец марта или максимум через первую половину следующего года, у нас будут возобновлены доходы в бюджет, сегодня у нас всего 50% тех доходов в бюджете, которые у нас были в прошлые годы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также подчеркнула, что максимум за первую половину 2010 года удастся стабилизировать всю финансовую систему.

«С того момента, когда закончится политический хаос - а я рассчитываю, что он закончится в конце февраля - максимум в начале марта, - нам, для того чтобы восстановить стабильность финансовой системы и возобновить баланс бюджета, нужно будет 2-3 месяца, потому что искусственно созданы сегодня все проблемы группой людей, а там и ЮЩЕНКО, и ЯНУКОВИЧ, я не буду перечислять всю эту группу, в которой они уже четко запланировали: ЯНУКОВИЧ – Президент, ЮЩЕНКО – премьер, кто глава Национального банка - даже фамилию называть не буду, но все они кандидаты в президенты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также подчеркнула, что на сегодняшний день между правительством и Национальным банком чрезвычайно сложные отношения.

«У нас не просто война. После того что они сделали с банковской системой - мы просто не здороваемся», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.