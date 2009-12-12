В Украине создадут конгресс всех объединений вкладчиков

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает инициативу создания конгресса всех объединений вкладчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на встрече с вкладчиками «Укрпромбанка» и «Родовид Банка», комментируя предложение, высказанное представителем запорожского Союза защиты вкладчиков.

«Я воспринимаю ваше предложение о создании единого конгресса всех общественных организаций, всех объединений вкладчиков, начиная с советских времен», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства дала соответствующее поручение Секретариату Кабинета министров.

«Сомнений нет. Главное - это иметь возможность влиять на Национальный банк, который сегодня имеет две трети состава, имеющего в собственности те банки, которые сегодня депозиты не возвращают», - сказала она.

«Я убеждена, что это безотлагательно нужно делать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и поблагодарила за это предложение.

Тимошенко поможет

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала с Всеукраинским союзом обманутых вкладчиков и акционеров соглашение о сотрудничестве и партнерстве.

От имени Всеукраинского союза обманутых вкладчиков и акционеров соглашение подписал ее председатель Богдан РАФАЛЮК.

Б.РАФАЛЮК сообщил, что документом предусматривается защита обманутых вкладчиков, а также разработка мер по продолжению выплаты компенсаций депозитов и страховок советских времен.

«Это может сделать только один наш народный Президент Юлия Владимировна. Именно поэтому мы решили подписать с ней соглашение о сотрудничестве. Я хочу, чтобы это услышали и на широких полях Приднепровья, и на Черноморском побережье, и в Крыму, и в Карпатах, и в Полесье. Наш Президент – Юлия Владимировна», - сказал он.

Председатель союза также подчеркнул, что обманутые вкладчики возлагают свои надежды только на Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила союз за поддержку.

«Мы потеряли время, когда нужно было до кризиса возвратить и завершить выплату одной тысячи гривен», - сказала она, напомнив, что парламент заблокировал принятие закона о введении системы возврата советских депозитов.