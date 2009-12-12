Литвин: отказ МВФ предоставить транш не повлияет на экономику

Кандидат на пост Президента, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что отказ Международного валютного фонда предоставить Украине четвертый транш кредита не повлияет на состояние экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в интервью журналистам, находясь с рабочей поездкой в городе Белая Церковь Киевской области.

«Никаких последствий этого иметь не будет. Последствие будет одно – меньше надо будет отдавать. Нужно жить своим умом, своими возможностями», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, ему странно слышать, что кто-то из правительственной команды повез в Вашингтон какое-то письмо, где указано, какие будут параметры экономики на следующий год.

«На каком основании? Что, Верховная Рада Украины рассматривала проект бюджета?», - сказал он.

При этом В.ЛИТВИН напомнил, что Украина раньше уже получила от Международного валютного фонда кредит в размере 11 млрд. долларов, при этом за пределы государства в этом году было вывезено 14 млрд. долларов.

«Вот вам и вся простая арифметика. Нужно просто работать и понимать последствия какого-то решения», - подчеркнул спикер.

Он также отметил, что МВФ дает кредиты под определенные условия.

«Поэтому нужно, чтобы тот, кто подписал Меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом, публично отчитался, что они подписали и как они собирались выполнять этот Меморандум, в частности, в части повышения ежемесячно коммунальных платежей на 20%», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, в номере от 10 декабря с.г. американское издание The New York Times, ссылаясь на данные, полученные от официального представителя МВФ, опубликовало информацию о том, что МВФ отложил до завершения президентских выборов предоставление Украине последнего – четвертого – транша кредита в размере 3,5 млрд. дол. США.

11 декабря, комментируя эту информацию, вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявил, что вопрос о выделении Украине четвертого транша кредита МВФ находится на стадии подготовки к рассмотрению Советом директоров фонда.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. С 2008 года Украина получила уже три транша кредита МВФ на общую сумму 12 млрд. дол.