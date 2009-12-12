ЕЦБ: Более жесткое регулирование банков поможет экономике

Более жесткое регулирование банков скорее поможет экономикам, нежели навредит им. Так считает вице-президент Европейского Центробанка Лукас Пападемос, сообщает k2kapital.

«Более качественное регулирование и макро-благоразумный контроль не навредят «финансовым инновациям и эффективности», - сказал Пападемос на конференции в Берлине в субботу. Такие меры поддержат долгосрочное развитие экономик, добавил он, передает Bloomberg.

Более жесткое регулирование банков позитивно для рынков, так как оно ограничивает вероятность финансового беспорядка, даже если банки обяжут хранить больше капитала, сказал Пападемос. «Кризис предоставил очень убедительное доказательство, что реформа регулирования финансовой системы поддержиn продолжительный рост», - сказал он.