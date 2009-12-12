Morgan Stanley: ФРС может вызвать новый кризис

Федеральная резервная служба США может вызвать новый кризис, несогласованно сокращая или увеличивая ликвидность в экономике Штатов, считает глава азиатского представительства Morgan Stanley Стефан Роач (Stephen Roach), сообщает k2kapital.

ФРС – «слабое звено» среди Центробанков и может не справиться с задачей по ужесточению монетарной политики, чтобы остановить формирование новых финансовых пузырей, сказал он на конференции в Берлине, передает Bloomberg.

Глава ФРС Бен Бернарке заявил 3 декабря, что не исключает использование монетарной политики, чтобы предотвратить необоснованные увеличения роста стоимости активов, однако добавил, что финансовое регулирование – это более эффективный подход. На этой неделе Бернарке сказал, что экономика США продолжает сталкиваться с «опасным встречным ветром», что означает, что ФРС будет удерживать процентную ставку на уровне, близком к нулю, еще продолжительное время.

«Существует большой риск в готовящейся стратегии выхода из оказания поддержки экономикам мира», - считает Роач.