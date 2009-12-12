Эксперт: поддержка доллара Нацбанком уже стала регулярной

В пятницу гривня продолжила слабое укрепление, которое было сдержано очередной интервенцией НБУ в пользу доллара.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что “подобные действия НБУ уже стали регулярным событием на рынке”. Вчера Нацбанк вышел на рынок с заявкой на покупку доллара по курсу 7,985 грн./долл., отметил экономист.

По словам А.БЛИНОВА, на межбанковском рынке в пятницу гривня укрепилась к доллару менее чем на 0,1%. За неделю же гривня укрепилась к американской валюте на незначительные 0,2%, сообщил он.

Экономист также отметил, что Национальный банк вчера провел целевой аукцион для заемщиков-физлиц, продав 1,2 млн. швейцарских франков четырем коммерческим банкам по фиксированному курсу 7,80 грн./швейц. франк.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 декабря, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9915/8,0140 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9825/7,9915 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9815/7,9910 грн./долл.