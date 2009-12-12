Эксперт: золото сохранит прежние позиции

В ближайшее время золото сохранит прежние позиции и закрепится в диапазоне 1120-1150 долларов за тройскую унцию.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН начальник отдела операций с банковскими металлами «Еврогазбанка» Максим ПРЕКРАСНЫЙ.

По его мнению, “рыночная ситуация, сложившаяся на начало декабря, протестировала интерес к золоту как инвестиционному активу в период финансовой нестабильности”. Как считает эксперт, спекулятивный интерес к данному металлу в настоящее время угас. На текущей неделе инвестиционные фонды закрывали свои позиции в золоте с целью фиксации прибыли в конце года, тем самым подталкивая цену вниз, и активность наблюдалась лишь со стороны спекулятивных инвесторов, играющих на коротких позициях, сообщил М.ПРЕКРАСНЫЙ. По его словам, стабилизация цены в середине недели на уровне 1125-1120 долларов немного успокоила рынок.

Эксперт отметил, что несмотря на продолжающуюся уже несколько дней коррекцию, давление продавцов пока не ослабевает. Доллар после резкого укрепления на текущий момент консолидируется, однако продолжает смотреть в сторону повышения, подчеркнул М.ПРЕКРАСНЫЙ. По его мнению, такое положение крайне негативно действует на товарные рынки.

Как полагает М.ПРЕКРАСНЫЙ, определяющими факторами движения цен на золото в краткосрочной перспективе станут масштабы закрытия позиций спекулянтами в конце года, а также тренд движения курса доллара.