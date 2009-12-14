Эксперт: к концу года резких колебаний валютного курса не будет

К концу текущего года резких колебаний курса доллара к гривне, скорее всего, не будет, если НБУ своевременно прореагирует на вызовы рынка.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его мнению, “относительное укрепление гривни к доллару, которое мы наблюдаем в течение последних недель, нестабильно, так как проблемы в экономике страны есть, а дефицит бюджета продолжает расти”. Эти факторы могут негативно повлиять на курс гривни по отношению к другим валютам в будущем, прогнозирует эксперт.

Как отметил И.ДАВИДЕНКО, в период с 7 по 11 декабря наблюдалась стабилизация курса доллара по отношению к гривне на уровне 7,98-8,00 грн./долл. Он подчеркнул, что предложение продолжает превышать спрос, что позволило НБУ четыре раза выходить на рынок с покупкой валюты.

По словам эксперта, действия НБУ по поддержке курса доллара к гривне на уровне 7,98-8,00 грн./долл. помогут избежать резких колебаний курсов и немного пополнить резервы. Это также помогает рынку стабилизироваться на данном уровне, считает он.