Дубай одолжил 10 млрд долл. для погашения долгов Dubai World

Эмират Дубай получил от другого эмирата ОАЭ - Абу-Даби $10 миллиардов для погашения долга конгломерата Dubai World по исламским облигациям на $4,1 миллиарда в понедельник.

Остальную часть суммы Dubai World, попросивший кредиторов о реструктуризации долга на $26 миллиардов, использует на погашение своих обязательств до конца апреля 2010 года.

"Сегодня мы намерены заверить инвесторов, финансовых и торговых кредиторов, работников и наших граждан в том, что наше правительство будет всегда действовать в соответствии рыночными принципами и принятым международным финансовым опытом", - говорится в заявлении шейха Ахмеда бин Саида аль-Мактума.

Проблемы Dubai World, вызванные падением цен на недвижимость, вызвали легкую панику на мировых рынках в конце ноября и пошатнули веру в Дубай как региональный финансовый и деловой центр. Помощь со стороны Абу-Даби пришла неожиданно - до сих пор Дубай обсуждал другие варианты выхода из ситуации.

"Дубай остается и будет оставаться сильным и полным жизни глобальным финансовым центром. Наши лучшие дни еще впереди", - заявил шейх.

Абу-Даби является крупнейшим и главным нефтедобывающим эмиратом в ОАЭ, сообщает Рейтер.