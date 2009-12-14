Евро дорожает к доллару на торгах в Лондоне

Евро дорожает по отношению к доллару на торгах в понедельник на фоне новостей из ОАЭ, где столичный эмират Абу-Даби предоставил финансовую помощь Дубаю, что снизило обеспокоенность инвесторов касательно возможных потерь европейских банков, сообщает агентство Bloomberg.

На торгах в понедельник в Лондоне евро укрепился к американской валюте до 1,4678 доллара за евро по сравнению с 1,4615 доллара за евро на торгах в пятницу, когда курс опускался до минимальной с 5 октября отметки 1,4586 доллара за евро. Евро подешевел к иене до 130,17 иены за евро по сравнению с 130,24 иены за евро на торгах в пятницу. Доллар потерял в цене к японской валюте - до 88,68 иены за доллар по сравнению с 89,10 иены за доллар на торгах в пятницу. Английский фунт укрепился к доллару до 1,6284 доллара за фунт по сравнению с 1,6262 доллара за фунт на торгах в пятницу. "Заявление властей Дубая уменьшит степень неопределенности касательно ситуации с долгами эмирата и снизит обеспокоенность инвесторов по поводу возможных списаний в финансовых институтах Великобритании и Европы, - заявил главный стратег Barclays Capital Plc. Масафуми Ямамото. - Покупка фунта и евро станет привлекательнее".

Правительство эмирата Абу-Даби выделило 10 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи соседнему Дубаю, обремененному долгами конгломерата Dubai World. Согласно распространенной информации, часть полученного кредита Дубай намерен использовать на срочное погашение долгов входящего в конголомерат Dubai World девелопера Nakheel PJSC, срок погашения облигаций которого наступает в понедельник. Вторая часть кредита пойдет на выплату долгов перед кредиторами и частными заемщиками, а также на выплату процентов и заработную плату сотрудникам конгломерата до 30 апреля 2010 года.

По оценкам экспертов Standard & Poor`s, холдинг Dubai World, попросивший в конце ноября у кредиторов шестимесячной отсрочки по выплате задолженности, в последующие три года должен выплатить приблизительно 50 миллиардов долларов, что составляет приблизительно 70% ВВП всего эмирата Дубай. В частности, девелоперский гигант Nakheel, занимающийся также масштабными проектами создания искусственных островов и освоением пространства морского шельфа, в понедельник должен выплатить кредиторам примерно 4,1 миллиарда долларов в связи с наступлением срока погашения исламских облигаций ("сукук"). По данным аналитической компании Citigroup, в число кредиторов входят такие банковские гиганты, как британские HSBC, Royal bank of Scotland (RBS) и Standard Chartered, а также японские Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui.