Корзина на торгах ММВБ подорожала на 5 копеек

Курс доллара укрепился на открытии валютных торгов на ММВБ в понедельник на 13 копеек и составил 30,20 рубля, евро потерял 2 копейки и опустился до 44,25 рубля, сообщает РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная на 10.02 мск, увеличилась на 5 копеек - до 36,51 рубля против 36,46 рубля на закрытии в пятницу. Курс доллара на закрытии предыдущего торгового дня был зафиксирован на отметке 30,07 рубля, евро - на уровне 44,27 рубля.

Цены на мировом рынке нефти консолидировались вблизи отметки 72 доллара за баррель марки Brent, как и в пятницу. На Forex американская валюта незначительно укрепляется к евро: с утра в понедельник пара евро-доллар торгуется на уровне 1,4664 доллара против 1,4674 доллара к моменту закрытия российского валютного рынка в пятницу.