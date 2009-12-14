Исследование: Лондон может уступить 2-е место Шанхаю

В течение следующего десятилетия Лондон может уступить позиции второго по значению мирового финансового центра Шанхаю, главным же центром по-прежнему останется Нью-Йорк, говорится в исследовании юридической фирмы Eversheds.

Выводы Eversheds основаны на опросе крупных фигур из мира бизнеса в разных странах. Более 90% опрошенных в Шанхае и Мумбаи высказали оптимистичный прогноз по поводу своих экономических перспектив на 2010 год.

В Объединенных Арабских Эмиратах 69% респондентов уверены в благоприятных экономических перспективах на предстоящий год.

Для сравнения: в Лондоне оптимизм по поводу 2010 года разделяют лишь 22% опрошенных Eversheds, а в Нью-Йорке – 35%, сообщпет BBC.