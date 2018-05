Citigroup почти договорилась о выкупе долга у государства

Американская финансовая группа Citigroup близка к заключению соглашения с властями США, которое позволит ей вернуть государству деньги, полученные в рамках программы спасения финансового сектора, сообщили в воскресенье несколько изданий.

Газета New York Times сообщила, что руководство Citigroup намерено получить около $18 миллиардов в результате продажи акций банка.

По данным газеты, Citigroup с разрешения регуляторов планирует выкупить у американского правительства привилегированные акции на сумму не менее $20 миллиардов. Citigroup также собирается выйти из федеральной программы страхования проблемных активов в недвижимости и по кредитным картам на сумму около $250 миллиардов, написала New York Times.

Как пишет газета, руководство Citigroup может объявить о планах уже в понедельник.

Она также сообщила, что министерство финансов США хочет продать институциональным инвесторам свою долю примерно в 34 процента акций банка в несколько этапов в течение следующих месяцев.

Переговоры между Citigroup и властями идут уже достаточно давно. Неделей ранее источники говорили Рейтер, что Citigroup и правительство не могли договориться о сумме, которую банку необходимо найти для возврата налогоплательщикам.

В последние дни в переговорах наметился некоторый прогресс, и Citigroup надеется, что в скором времени объявит о соглашении, сказал информированный источник.

Citigroup отказалась от комментариев.

Банк стремится как можно быстрее вернуть долг государству, что снимет с него ограничения на суммы выплат топ-менеджменту.

В прошлом году Citigroup взяла в долг $45 миллиардов в рамках программы TARP. В 2009 году Белый дом согласился конвертировать $25 миллиардов этих средств в обыкновенные акции Citigroup, в результате чего у него на руках оказалось 34 процента акций.

Газета Wall Street Journal также сообщила в воскресенье со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что банк близок к достижению соглашения, которое позволит ему вернуть только часть одолженных средств.

По ее данным, обсуждаемый договор позволит Citigroup получить более $10 миллиардов в результате выпуска обыкновенных акций, которые пойдут на погашение части долга перед государством.

На минувшей неделе Bank of America Corp продал акции на сумму $19,3 миллиарда, чтобы погасить задолженность перед Минфином. В среду он объявил, что полностью рассчитался с долгами по TARP, достигавшими $45 миллиардов. В июне крупнейшие американские инвестбанки, включая Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley вернули государству кредиты, взятые в разгар финансового кризиса.