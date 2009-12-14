Доллар на межбанке снижается

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США продолжающимся снижением котировок – 7,9845/7,9995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2657/63, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,7035/11,7275. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4648/50 (пятница - 1,4736/38).

В пятницу Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9850, а так же о проведении аукциона для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения – 7,8000.