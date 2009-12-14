В бюджет никто не пишет

Фракция БЮТ просит Верховную Раду Украины завтра не рассматривать законопроект о Государственном бюджете на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета ВР заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что рассмотрение доработанного законопроекта запланировано на завтра.

В то же время, добавил депутат, на сегодняшний день в Кабинет министров Украины не поступила ни одна поправка или замечание к проекту госбюджета-2010. В связи с этим, сказал А.КОЖЕМЯКИН, этот законопроект завтра не может быть рассмотрен. «Наша фракция предлагает отложить этот вопрос, поскольку в Кабмин не поступили ни замечания, ни предложения», - сказал он.

Напомним, что Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» был принят парламентом 26 декабря. “За” проголосовали 226 из 353 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.