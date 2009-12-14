КМУ не будет вносить на рассмотрение ВР новый проект Госбюджета-2010

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что правительство не будет вносить на рассмотрение парламента проект Государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, парламент более двух месяцев не рассматривал проект бюджета, предложенный Кабинетом министров Украины.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что без заключение Бюджетного комитета по этому документу правительство не видит смысла вносить в парламент новый его проект.

По его словам, правительство не против того, чтобы в проекте бюджета на 2010 год были предусмотрены дополнительные расходы, но лишь в том случае, если будут предложены соответствующие доходные статьи, покрывающие эти расходы.

Первый вице-премьер заметил, что нельзя улучшать Госбюджет без обеспечения необходимых на это расходов.

В ответ председательствующий на заседании Согласительного совета первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ, обращаясь к А.ТУРЧИНОВУ, сказал: «Соблюдайте конституционные положения и не делайте из этого политику».

Он отметил, что парламент принял постановление, в котором четко указано, по каким трем направлениям должно работать правительство во время доработки проекта Госбюджета на 2010 год.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, в первую очередь, речь идет о приведении ряда статей бюджета в соответствие с действующим в настоящее время Бюджетным кодексом, а также об исключении из проекта бюджета норм, предусматривающих внесение изменений в законы.

Кроме того, он напомнил, что правительство при доработке бюджета-2010 должно учесть изменения к законодательству в части повышения социальных стандартов.

В свою очередь, представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ отметил, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен тем, что Госбюджет на 2010 год до сих пор не принят. По словам И.ПОПОВА, нельзя исключить того, правительство «хочет работать в ручном режиме, распределяя поступления и расходы».