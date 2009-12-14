Эксперт: курс евро/гривня будет зависеть от доллар/евро

Курс евро/гривня в ближайшей перспективе будет напрямую зависеть от динамики курса доллара по отношению к евро, считает советник председателя правления АБ «Укргазбанк», кандидат экономических наук Александр ОХРИМЕНКО.

Он отметил, что после того, как евро подешевело до 1,47 долл., курс евро относительно упал ниже 12 грн.

«В дальнейшем судьба курса евро/гривня будет напрямую зависеть от динамики укрепления или девальвации доллара по отношению к евро» - говорит А.ОХРИМЕНКО.

Он отметил, что последние статистические данные из США стимулировали укрепление доллара. При этом, по его словам, уже сегодня этот потенциал укрепления доллара начинает иссякать. Ведь сама основа девальвации доллара не устранена.

Так А.ОХРИМЕНКО подчеркнул, что сейчас обсуждается очередная программа государственной поддержки экономики США, которая «выльется в миллиардные траты бюджетных денег». Кроме того, по его мнению, укрепление курса доллара под влиянием снижения уровня безработицы в США – это, скорее, эффект положительных ожиданий, чем реальное улучшение ситуации в экономике США. «Так что доллар в скором времени вернется к уровню 1,5 долл. за евро, и евро по отношению к гривне будет стоить более 12 грн.», - считает А.ОХРИМЕНКО.

Что касается курса доллара, то эксперт отметил, что новость о том, что Украина в этом году не получит очередной транш МВФ, только усилила ревальвацию гривни, хотя еще в начале года «такого рода информация могла бы обрушить валютный рынок и заставить гривну существенно девальвировать».

«На текущий момент украинской экономике вполне достаточно притока экспортной выручки. Объемы экспорта украинского металла и продуктов питания растут. Это является хорошим стимулом для того, чтобы гривня укреплялась», - сообщил А.ОХРИМЕНКО. – Курс доллара медленно движется к отметке 7,9 грн., но при этом остается ориентация на 8 грн. В ближайшее время существенных изменений курса доллара США не предвидится».