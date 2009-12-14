Фельдман предлагает дать заемщикам право на выкуп долгов

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН зарегистрировал в парламенте законопроект «О праве физических лиц-заемщиков на выкуп собственного долга у коллекторов по цене, которую уплатил коллектор банку».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что после принятия ВР закона «Об особенностях проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков», в соответствии с которым банкам было разрешено продавать кредитные долги с дисконтом без налоговых последствий и в соответствии с которым была упрощена данная процедура, банки фактически стимулируются продавать проблемные долги коллекторам. Просроченные кредиты продаются «пакетами», при этом цена долгов иногда доходит до 1% от их стоимости.

В то же время, практически каждый заемщик и сам бы выкупил собственные долги за такую цену. «Если банк согласен продать долг за 1% от стоимости, то почему должнику не предоставить возможность самому выкупить этот долг за ту же цену, погасив тем самым весь кредитный долг», – сказано в документе.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, идея подобного законопроекта возникла после встречи представителей всеукраинских и региональных общественных организаций предпринимателей с руководством Ассоциации украинских банков. На встрече прозвучала критика со стороны предпринимательских организаций в адрес отдельных банков, которые не идут навстречу добросовестным клиентам-заемщикам и, вместо того чтобы совместными усилиями решать возникшие трудности, фактически «душат» предпринимателей, забирая у них бизнес.