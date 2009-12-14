Убытки украинских банков составили 27,6 млрд. грн.
По итогам 11 месяцев
Убытки украинских банков по итогам января-ноября текущего года составили 27,635 млрд. грн. (за 10 месяцев – 23,6 млрд. грн.) против прибыли 10,1 млрд. грн. годом ранее.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
«Наибольший удельный вес в структуре расходов продолжают занимать отчисления в резервы под активные операции банков, которые сравнительно с соответствующим
периодом прошлого года выросли в 3,6 раза и на 1 декабря 2009 года составляли
64 млрд. грн. (40% расходов)», - говорится в сообщении.
По данным НБУ, доходы банков за 11 месяцев 2009 года, сравнительно с соответствующим периодом прошлого года, выросли на 24,6% и составили 131,4 млрд. грн., расходы - выросли на 62,1% - до 159,1 млрд. грн.
Справка УНИАН. По состоянию на 1 декабря 2009 г. лицензии Нацбанка на осуществление банковских операций имели 185 банков.