Задачи санационного банка могут решать временные администрации

Ряд задач, которые ставятся перед санационным банком, можно решать в режиме временных администраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора Национального банка Украины (НБУ) Руслан ГРИЦЕНКО сегодня в ходе дискуссии на тему «Токсичные активы – яд для экономики», организованной «Финансовым пресс-клубом» при поддержке еженедельника «Зеркало недели».

«Мы говорим, что мы развиваем интерес к санационному банку…, однако нельзя говорить, что без него у нас нет инструментария для решения каких-либо проблем», – сказал Р.ГРИЦЕНКО.

По его словам, в режиме временных администраций удалось реализовать процесс по передаче части активов и пассивов от одного банка другому (часть активов и пассивов была передана из «Укрпромбанка» в «Родовид Банк» – УНИАН). Также в режиме временной администрации, по словам представителя НБУ, реализован процесс предоставления помощи банкам со стороны государства (при участии государства рекапитализировано три коммерческих банка – УНИАН).