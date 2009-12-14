«Родовид Банк» увеличил уставный капитал на 5,6 млрд. грн. – до 8,4 млрд. грн. для выплаты вкладов физлицам-вкладчикам «Укрпромбанка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, банк получил все регистрационные документы относительно дополнительной капитализации банка с участием государства.

В оплату стоимости акций от государства поступили облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в полном объеме на сумму 5,6 млрд. грн.

В результате выкупа ОВГЗ по состоянию на 14 декабря 2009 года от Национального банка Украины в «Родовид Банк» поступило 2 млрд. грн., что позволяет осуществлять выплаты вкладов физических лиц в полном соответствии с платежным календарем.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины на заседании 8 октября т.г. принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября т.г. на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.

На 1 июля 2009 года активы банка составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал – 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.

ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 штук) акций банка.

Нацбанк с 16 марта т.г. ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. Позже Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» до 16 октября 2009 года.

Потом правление Нацбанка своим постановлением №616 от 15 октября т.г. продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Родовид Банке» на два месяца – с 16 октября по 15 декабря 2009 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.