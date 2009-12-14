На валютном рынке преобладают ревальвационные настроения

На валютном рынке в настоящее время продолжают преобладать ревальвационные настроения.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что сегодня НБУ вышел на рынок с интервенцией против укрепления гривни, что уже стало регулярным событием. На этот раз курс покупки доллара Нацбанком составил 7,98 грн./долл., что ниже предыдущих курсов интервенции 7,985-7,99 грн./долл., подчеркнул экономист.

По словам, А.БЛИНОВА, в понедельник на межбанковском валютном рынке курс гривни к доллару не претерпел существенных изменений. С начала же декабря гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 0,25%, отметил экономист.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9845/7,9995, к 12:00 цены снизились до 7,9815/7,9885.

К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9795/7,9870.