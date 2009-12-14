Абу-Даби выделил Дубай 10 млрд. долларов

Абу-Даби выделил Дубай 10 млрд. долл. США для погашения долга конгломерата Dubai World по исламским облигациям на 4,1 млрд. долл. в понедельник, сообщает Reuters.

Остальную часть выделенной суммы Dubai World, попросивший кредиторов о реструктуризации долга на 26 млрд. долл., использует на погашение своих обязательств до конца апреля 2010 года.

Отметим, проблемы Dubai World, вызванные падением цен на недвижимость, вызвали легкую панику на мировых рынках в конце ноября т.г. и пошатнули веру в Дубай как региональный финансовый и деловой центр. Помощь со стороны Абу-Даби пришла неожиданно – до сих пор Дубай обсуждал другие варианты выхода из ситуации.