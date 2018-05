Обама требует от банкиров увеличить кредитование

Президент США Барак Обама потребовал от генеральных директоров крупнейших банков страны увеличить кредитование малого бизнеса, помочь проблемным собственникам жилья, а также прекратить сопротивляться реформе банковского регулирования, сообщает k2kapital.

"Сегодня здесь я призвал эти институты вернуться и в третий и четвертый раз оценить свои операции, когда они касаются кредитования малого и среднего бизнеса, - заявил Обама после встречи с банкирами в Белом доме. - Банки могли бы делать больше для кредитования малого бизнеса".

Участники встречи назвали ее "очень продуктивной", отметив, что Белый дом и представители банков в принципе согласовали позиции по выплатам топ-менеджерам, банковской реформе и необходимости помогать восстановлению экономики.

Президент U.S. Bancorp Ричард Дэвис заявил журналистам, что встреча создала условия для "продвижения на следующий уровень сотрудничества" с правительством, подчеркнув, что банки хотят выдавать больше ссуд.

Во встрече участвовали генеральный директор J.P. Morgan Chase & Co. Джейми Даймон (Jamie Dimon) и генеральный директор Bank of America Corp. Кен Льюис (Ken Lewis). Из-за задержек авиарейсов генеральным директорам Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Citigroup Inc. пришлось участвовать в ней в режиме телеконференции. В Белом доме присутствовали гендиректора American Express Co., U.S. Bancorp, Capitol One Financial, Bank of New York Mellon, State Street Corp., PNC Bank и Wells Fargo & Co.

Напряженность в отношениях Белого дома с крупными банками усилилась на фоне продолжающегося роста безработицы и провала попыток администрации Обамы заставить банки улучшить условия кредитования и модифицировать ипотеки для проблемных собственников жилья.

После встречи генеральный директор New York Mellon Роберт Келли (Robert Kelly) заявил журналистам, что "финансовая реформа нужна всем".

В пятницу Палата Представителей Конгресса голосами демократов приняла закон, ужесточающий регулирование американских банков. "Я призываю банки взаимодействовать с Конгрессом с тем, чтобы завершить реформирование нашей финансовой системы, сделать финансовые рынки прозрачными и подотчетными, обеспечить, чтобы банкротство одного банка или финансового института не распространялось на всю систему, помочь защитить производителей от недобросовестных методов с такими продуктами как кредитные и дебитные карты, ипотеки и автомобильные ссуды", - заявил Обама.