ГАИ избавят от «нерентабельных» обязанностей?..

Похоже народные депутаты решили упростить жизнь Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) Украины, при этом усложнить ее страховым компаниям, передав страховщикам полномочия по оформлению тех дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых никто не пострадал. По всей видимости, после повышения в ноябре прошлого года размеров штрафов за нарушение Правил дорожного движения у ГАИ просто нет времени этим заниматься, ведь все ресурсы брошены на выполнение плана по наполнению государственной казны. Так, в последнее время участниками страхового рынка бурно обсуждается законопроект, разработанный депутатом Ю.Прокопчуком (зарегистрирован в ВР под №4652 11.06.2009), предусматривающий перераспределение полномочий по оформлению материалов ДТП между органами внутренних дел и страховыми компаниями.

На сегодня законодательством установлено, что материалы всех без исключения ДТП оформляются только органами внутренних дел. Все вместе взятые субъективные факторы, как-то большое - число авто на дорогах, маловатый опыт вождения большинства водителей, "мажорство", желание заполучить страховку, элементарные погодные "заминки" в виде ливня/гололеда, оборачиваются потерей самого дорогого - времени и нервов. Плюс - увы, милиции на всех не хватает - если вы когда-нибудь попадали в ДТП, то вам наверняка знакома ситуация, когда приезда сотрудников ГАИ приходится ожидать несколько часов.

Указанный выше законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» в части передачи аварийным комиссарам страховых компаний полномочий по оформлению материалов ДТП, в котором пострадали застрахованные транспортные средства, но при этом нет травмированных или погибших. Вот только станут ли комиссары менее долгоожидаемыми, чнм "гаишники"? Едва ли... Скорее всего, в случае принятия законопроекта, участники ДТП по несколько часов будут ждать уже не инспектора ГАИ, а аварийного комиссара, потому как, по словам самих страховщиков, мало кто из участников рынка на сегодня готов к такому нововведению.

Как сообщил директор департамента урегулирования убытков СК «Провидна» Андрей Куртасов, на сегодня в функции сотрудников подразделений по обслуживанию клиентов большинства украинских страховых компаний входит: принятие устных и письменных сообщений о наступлении событий; консультирование клиентов; сбор документов, необходимых для принятия решения по произошедшему событию; проведение осмотра поврежденного имущества и определение суммы страхового возмещения. При этом, как правило, сотрудники данных подразделений не осуществляют или же осуществляют в редких и сложных случаях, выезд непосредственно на место ДТП. «Количество таких сотрудников в страховых компаниях в настоящее время недостаточное для оформления всех ДТП, где нет пострадавших» - говорит А.Куртасов.

Отметим, что на сегодня только компании, входящие в ТОП-20 страхового рынка, имеют аварийных комиссаров с соответствующей квалификаций и опытом, которые могут самостоятельно проводить оформление ДТП.

Также кроме фактора «количества» есть еще и фактор «качества», ведь квалификация таких сотрудников может быть недостаточной. На сегодня при выезде на место ДТП аварийный комиссар собирает объяснения участников ДТП, фиксирует повреждения транспортных средств, составляет схему ДТП, консультирует участников ДТП о порядке обращения в страховую компанию и т.д. Дальнейшие действия по определению нарушителя ПДД осуществляют сотрудники ГАИ с составлением соответствующих материалов, по результатам которых суд определяет виновника ДТП, привлекая его к административной ответственности. «В рамках предлагаемого законопроекта аварийные комиссары должны выполнять функции, которые в настоящее время выполняются сотрудниками ГАИ, что потребует повышения квалификации аварийных комиссаров, и дополнительного обучения в части оформления ДТП. Кроме того, может возникнуть необходимость изменения самой программы подготовки таких специалистов» - отмечает А.Куртасов.

Как ни крути, а похоже страховщикам придется раскошелиться ведь потребуются увеличение штатной численности сотрудников, соответствующее обучение, дополнительное материально-техническое обеспечение.

По данным страховщиков стоимость базового обучения одного аварийного комиссара на сегодня находится в пределах 3 тыс. грн. Если же учесть затраты на повышение квалификации такого сотрудника, то цифра увеличится в несколько раз. «Обязательными являются дополнительные тренинги и курсы. Таким образом, в среднем, для подготовки хорошего специалиста по данному направлению компания несет расходы в районе 10 тыс. грн., при условии, что сотрудник владеет базовыми знаниями» - говорит директор департамента урегулирования убытков СК «Универсальная» Александр Квяткивский.

Временные и транспортные затраты страховщика, а также оформление материалов с места ДТП, в среднем могут составить 200-300 грн., что в целом соответствует средней стоимости одного полиса ОСАГО.

Можно с уверенностью сказать, то с принятием данного законопроекта многие страховые компании два раза подумают, прежде чем продолжить осуществлять ОСАГО. Позволить себе дополнительные расходы смогут те компании, у которых будет соответствующий ресурс и желание работать на рынке ОСАГО. Стоит отметить, что ситуация с данным видом страхования уже давно вызывает опасения у страховщиков, с учетом того, что базовый страховой тариф еще ни разу не пересматривался, при этом убыточность по виду растет, и вырастет еще больше с принятием вышеуказанного законопроекта.

Любое нововведение, а особенно в нашей стране, изначально предполагает определенные риски. В данном случае, законопроект на начальном этапе его внедрения может отразиться в первую очередь на клиентах страховых компаний. «Это могут быть задержки выплат страховых возмещений, некорректное оформление материалов с места ДТП, возможность для определенных СК уклоняться от выплат (используя свои возможности давления на аварийных комиссаров), увеличение стоимости страхового полиса ОСАГО, а также увеличение случаев мошенничества со стороны клиентов» – говорит А.Квяткивский.

Очевидно понимая, что в условиях кризиса позволить себе дополнительные расходы страховщики не могут Моторное (транспортное) страховое бюро Украины нашло поддержку у народных депутатов, которые выступили с законодательной инициативой ввести в Украине так называемые Еврорапорты или Европротоколы. В согласованном законопроекте сегодня это называется «письменное сообщение участников ДТП о дорожно-транспортном происшествии».

«Это сообщение составляется и подписывается на месте ДТП страхователем и пострадавшим, в нем должно быть изложено общее виденье страхователя и пострадавшего относительно обстоятельств ДТП и схема этого ДТП. Европротокол должен быть направлен в страховую компанию в трехдневный срок. Вину в ДТП, страхователь и пострадавший устанавливают по взаимному согласию. И у страховщика есть 3 месяца, чтобы урегулировать страховой случай и осуществить выплату» - сообщил президент Украинской федерации страхования Александр Завада.

Таким образом, планируется, что транспортные средства будут находиться на месте ДТП всего лишь время, необходимое для составления такого протокола. Кроме того, участники ДТП освобождаются от штрафных санкций за участие в ДТП. Но это возможно лишь в случае, когда нет травмированных или погибших, когда транспортные средства зарегистрированы на территории Украины, и в случае, когда в ДТП попали только два авто. В случае введения такого механизма, первые несколько лет автомобилисты будут учиться самостоятельно оформлять Европротоколы, что на первом этапе, безусловно, должно проводиться при содействие сотрудников ГАИ.

«Введение Европротокола, как европейской практики, сразу же повысит частоту обращений клиентов в страховую компанию для получения страхового возмещения. На сегодня частота наступления страховых случаев в Европе - 10%, а у нас всего 3%. Как только тенденция увеличения количества обращений начнется, ожидается, что актуарно обоснованный страховой тариф должен вырасти. В этот период целесообразно было бы осуществить переход на свободные тарифы, а значительная конкуренция на этом рынке не позволит страховщикам получить сверхдоходы» - говорит А.Завада. Впрочем, Европротокол для украинских ДТП может оказаться таким же недостижимым, как Евросоюз для Украины, ведь законопроект пока существует только в виде совместных наработок депутатов и страховщиков и еще не дошел даже до стен паралмента.

Если же вернуться к более близкой перспективе, то нововведения законопроекта № 4652, то попадать в ДТП станет еще более финансово невыгодно, учитывая, что все свои расходы компании попытаются компенсировать в том числе и за счет повышения стоимости полисов. Конечно, недовольство клиентов в связи с повышением стоимости полисов страховщики попытаются сгладить за счет обеспечения высокого качества страховых услуг и отсутствием задержек страховых выплат. Думаю таких обещаний для клиентов страховых компаний будет недостаточно, ведь в условиях жесткой экономии, вызванной кризисом, каждая копейка на счету, да и деньги, которые уплачиваются за полис это все-таки вещь материальная, а вот понятие качества страховой услуги понятие весьма неконкретное, при том что это качество по сути никто не контролирует. В целом, перспектива самостоятельного оформления ДТП выглядит достаточно позитивной, при этом как любое нововведение в нашей стране, заставляет задуматься о недостатках, среди таковых – повышение стоимости страховки и возможная неразбериха при заполнении Европротоколов на первом этапе.

Алексей Савченко (УНИАН)