S&P повысило рейтинг Азербайджана

Standard & Poor’s повысило до «позитивной» инвестиционную перспективу Азербайджана. При этом агентство подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Азербайджана на уровне ВВ+ и аналогичный краткосрочный на уровне В, сообщают информагентства, сообщает k2kapital.

В своем комментарии специалисты Standard & Poor’s отмечают, что повышение инвестиционной перспективы со «стабильной» до «позитивной» отражает широкие ожидания дальнейшего укрепления финансового положения Азербайджана и роста к нему интереса со стороны мировых инвесторов. Оно также стало следствием значительного улучшения состояния государственного бюджета.