Два голубых алмаза представят в Вашингтоне

Два самых известных в мире голубых алмаза - "Виттельсбах-Графф" и "Алмаз Хоупа" - будут показаны в Вашингтоне. Об этом сообщил Национальный музей естественной истории /г. Вашингтон/, в котором и покажут алмазы с 28 января 2010 г, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Виттельсбах-Графф" вообще не экспонировался на публике более полувека. Его вес составляет 31,06 карата, а история уходит в глубину веков. Известно, что в 1722 г он перешел как приданое Марии-Амалии Австрийской к ее супругу из рода Виттельсбахов - курфюрсту Карлу Альбрехту. Приставка же "Графф" в его названии появилась совсем недавно - когда год назад на торгах Christie’s британский ювелир Лоренс Графф заплатил за драгоценность, по имеющимся данным, более 24 млн долл.

"Алмаз Хоупа" весом около 45,5 карат получил свой "титул" по имени первого из достоверно известных владельцев - британского аристократа Генри Филипа Хоупа, у которого он появился в 1839 г. До этого история "камушка" овеяна легендами и небылицами, после - постоянной сменой "прописки". Когда в 1910 г ювелир Пьер Картье приобрел его за астрономическую по тем временам сумму в 550 тыс франков, он стал распространять слухи о связанном с камнем проклятии. Так или иначе, но алмаз и после этого достаточно попутешествовал по миру, пока, наконец, не осел в руках ювелира Гарри Уинстона. Тот прославился устройством "алмазных балов" по всему миру, а в 1958 г и вовсе отличился, отправив столь значимую драгоценность в дар Национальному музею естественной истории в Вашингтоне... обычной почтой. Посылка, спасибо почтовым служащим, дошла до адресата в целости и невредимости и уже долгие годы по праву считается "хитом" музейной коллекции.

"То, что два алмаза будут показаны вместе - это важный знак", - отметил в специальном заявлении Лоренс Графф. По его словам, "это станет еще одной важной вехой в их замечательной истории".