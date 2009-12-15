Мировая экономика в 2010 г. может вырасти на 4,4%

В 2010 году рост экономики в глобальном масштабе опередит прогнозируемые показатели и составит 4,4%, говорится в докладе американского инвестиционного банка Merrill Lynch, сообщает РИА Новости.

Согласно результатам доклада BofA Merrill Lynch Global Research Macro Year Ahead for 2010, страны с развивающейся экономикой покажут особо высокие результаты, и средний показатель роста их ВВП составит 6,3%, в то время как в развитых странах лишь наметится тенденция к восстановлению экономики, и здесь средний рост показателей составит 2,7%.

Авторы доклада называют причины такого позитивного прогноза, который отличается от других более сдержанных оценок. Отмечается, что после банкротства Lehman правительства различных стран решили противостоять финансовому и экономическому кризису с помощью стратегии "делай, чего бы это ни стоило". Это означает не только более агрессивные методы монетарного и фискального стимулирования, но и применение политических мер, которые регулярно корректируются в зависимости от динамики кризиса. Также, по мнению составителей документа, сторонние аналитики часто недооценивают потенциал экономического цикла.

"По нашим подсчетам, реальные показатели роста экономики должны превысить ожидаемые. Однако, динамика роста будет намного слабее, по сравнению с предыдущими спадами", - сказал старший эксперт по экономике Северной Америки и координатор департамента мировой экономики Этан Харрис.

"Несмотря на некоторый дисбаланс местных рынков, страны еврозоны воспользуются всплеском мирового производства и продемонстрируют устойчивый рост", - отметил руководитель отдела европейских экономических исследований Холдер Шмидинг.

Согласно прогнозу, медленное восстановление рынков, скорее всего, спровоцирует низкую базовую инфляцию, продолжительную и излишне либеральную денежно-кредитную политику и дальнейшее увеличение денежной массы. Эксперты прогнозируют рост стоимости акций и сырьевых активов на фоне уменьшающихся доходов от государственных и корпоративных облигаций.

Руководитель департамента исследований процентных ставок Азиатско-Тихоокеанского региона Бин Гао прогнозирует умеренный прирост мировых процентных ставок в 2010 году вследствие улучшения экономического климата, увеличения объема государственных облигаций и проблем с финансовой стабильностью. Сочетание этих факторов приведет к тому, что доходность по государственным облигациям будет превышать показатели форвардных рынков, в то время как банки не спешат повышать процентные ставки в ожидании явных признаком восстановления экономики.

Руководитель отдела глобальной кредитной стратегии Джеффри Розенберг предсказывает нормализацию в области кредитного дохода по мере того, как сектор корпоративных кредитов становится более доходным, чем вложения в государственные облигации и наличные средства. Высокодоходные бумаги скорее всего покажут до 10% дохода, что лучше показателей инструментов с большей надежностью - 2-3%. Розенберг считает, что доходы, полученные на кредитных рынках за последний год впечатляют, однако говорить о стабильности не приходится. В будущем инвесторам придется скорректировать свои ожидания по увеличению стоимости активов в соответствии с обычными показателям для данного класса активов.

Положительные прогнозы роста поддерживают мнение, что отношение к доллару на рынках в 2010 году улучшится. Это поможет американской валюте продолжить начавшийся недавно подъем по отношению к большинству валют G10. Однако стоит ожидать его ослабления против валют развивающихся рынков, считает руководитель отдела валютной стратегии G10 Стивен Пиарсон. Многие инвесторы скупали доллар в 2009 году как средство защиты капитала в период экономической нестабильности, в 2010 году аппетит к риску будет оказывать меньшее воздействие на аппетит к доллару.

Руководитель отдела экономики глобальных развивающихся рынков и стратегии в сфере долговых инструментов Даниель Тененгаузер считает, что развивающиеся рынки вновь будут играть центральную роль в росте мировой экономики. Однако, по его мнению, главной темой 2010 года станет передача эстафеты от азиатских стран Мексике и развивающимся рынкам Европы. Он также уверен, что благодаря общему подъему мировой экономики экспортоориентированные страны, такие, как Корея, Мексика и Россия, должны увеличить темпы роста на фоне необходимости удовлетворения потребностей растущих на внутреннем спросе экономик Китая и Индии.

Улучшающиеся прогнозы в отношении американской экономики и всей мировой экономики в целом скорее всего увеличат спрос на сырье, особенно во второй половине года. Руководитель отдела исследований глобального рынка сырья Франсиско Бланч считает, что два года чрезвычайно либеральной денежной политики приведут к более активному потреблению энергии и промышленных металлов, особенно на развивающихся рынках. Нефть, медь, платина и в меньшей степени золото в 2010 году поднимутся в цене.