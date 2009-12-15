Межбанк: торги по доллару открылись снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9770/7,9910 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали до 0,2645/0,2651, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,6130/11,6350.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4558/1,4560 (понедельник - 1,4648/50).

В понедельник, 14 декабря, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9800.